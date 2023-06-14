В Петербурге создали управление внутренней политики

В администрации губернатора Петербурга создано управление внутренней политики. Соответствующие правовые акты по вопросам госуправления в городе подписал Александр Беглов.

Контролировать и координировать деятельность управления будет вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Кроме того, в городе сменили глав нескольких комитетов. На должность председателя комитета по экономической политики и стратегическому планированию назначен Алексей Зырянов, на место председателя комитета по инвестициям — Иван Складчиков.

Также на должности государственной гражданской службы Петербурга назначены Александр Федотов — он станет председателем комитета по развитию транспортной инфраструктуры, а также Виктор Панкевич — он займет место начальника управления делами администрации губернатора.

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