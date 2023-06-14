Бастрыкин поручил забрать дело обманутой казанской пенсионерки в СКР

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления ведомства по Татарстану Валерию Липскому ходатайствовать о передаче дела обманутой казанской пенсионерки в управление. Об этом сообщается на сайте комитета.

Отмечается, что пенсионерка осталась в центре Казани без квартиры, а также потеряла почти 1 млн руб. из-за мошенников. Неизвестные представились полицейскими и ввели жительницу в заблуждение, после чего она сначала перевела все деньги на указанный ими счет, а также лишилась жилой площади, которую продали сами злоумышленники.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

"Ъ-Казань"