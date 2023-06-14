В Перми возобновится ремонт Коммунального моста

В ночь на 17 июня в Перми возобновится ремонт покрытия Коммунального моста. Ранее работы были приостановлены для проведения праздничных мероприятий ко Дню города.

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Как сообщает пресс-служба администрации Перми, движение транспорта на ремонтируемом участке будет осуществляться по двум полосам — по одной в каждую сторону. Одновременно с заменой асфальта будет выполняться гидроизоляция проезжей части и ремонт системы водоотвода моста (водоотводных трубок). Работы планируется завершить до середины июля.

По состоянию на июнь подрядчик уже заменил асфальтобетон на подъездах к мосту, а также на одной стороне моста, обустроен тротуар на подходе с правого берега Камы (со стороны бывшего поста ГИБДД).