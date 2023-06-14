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Губернатор Саратовской области раскритиковал «Т Плюс» за затянувшийся ремонт коммуникаций

На постоянно действующем совещании губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил профильным ведомствам принять меры по ускорению ремонта теплосетей — граждане регулярно жалуются на затянувшиеся отключения горячей воды. Подробности сообщили в пресс-службе областного правительства.

По информации властей, сегодня в 140 домах Саратова сорваны сроки отключения горячей воды: «Кроме того, „Т Плюс“ неактивно ведет работы на перекрытых участках улиц. В выходные ремонт на улице Рахова не проводился».

Для решения проблемы господин Бусаргин поручил Госжилинспекции заранее выдавать предостережения ресурсоснабжающей компании — «за две недели до окончания нормативного срока работ»; если работы не закончили вовремя, сразу обращаться в прокуратуру.

На сайтах администраций Саратова, Энгельса и Балакова губернатор поручил опубликовать планируемые сроки отключений.

Министру строительства и ЖКХ региона Сергею Соколову предстоит проинспектировать все объекты, где «Т Плюс» ведет работы.

«По многим улицам в центре Саратова невозможно проехать, люди испытывают неудобства, жалуются. Нужно разобраться по каждому из участков — ведутся ли каждый день там работы, достаточно ли людей, выдерживаются ли сроки ремонта», — уточнил Роман Бусаргин.

Дарья Васенина

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