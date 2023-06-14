На открытии фестиваля «Город встреч» в Перми выступит группа «Чайф»

Хедлайнером открытия фестиваля «Город встреч» в Перми выступит группа «Чайф». Музыканты исполнят песню «Ой-йо» вместе с солистом Пермской оперы Эдуардом Морозовым. Об этом сообщает официальный телеграм-канал юбилея Перми «Пермь-300. Все реально!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Открытие фестиваля состоится 17 июня. Как ранее рассказал «Ъ-Прикамье» главный режиссер фестиваля Илья Авербух, события будут организованы по трем направлениям. Первое — «Пермьформерс». Оно включает огромное количество театральных ивентов, 99% из них будут организованы пермскими творческими коллективами. Второе направление — «Пермистика» — посвящено этническому искусству народов Пермского края, фольклору. Еще одно направление — «Перманентность». Здесь будут события, связанные с будущим города и его наследием, историей. Это мероприятия, связанные с экологией, литературой, живописью, краеведческими проектами.