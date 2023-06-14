В Сибири ожидаются заморозки

Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха в ночное время в регионах Сибири. По данным Средне-Сибирского УГМС, 15 и 16 июня в Хакасии, Туве и Красноярском крае ожидаются заморозки местами до -1 градуса. Температура воздуха ночью составит +4,+9°, местами -2,+3, днем +18,+23.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Также снижение температуры воздуха в четверг ожидается в Новосибирской области, Кузбассе, Алтайском крае. Западно-Сибирское УГМС сообщает, что в ночью в этих регионах она составит в +7, +12 местами +1, +6 по юго-востоку местами заморозки до -2. Дневная температура ожидается +22, +27. К субботе 17 июня днем температура поднимется до +29,+31 градуса.

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Анна Егорова