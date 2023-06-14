В Зауралье выявили более тысячи нарушителей особого противопожарного режима

В Курганской области сотрудники государственного пожарного надзора составили 1097 административных протоколов за нарушения особого противопожарного режима. Большинство штрафов – 971 – выписано из-за захламленной территории, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, 120 административных протоколов составлено за сжигание сухой растительности и мусора, пять – за нарушение при проведении огнеопасных работ, одно – за эксплуатацию печи без противопожарной разделки. Помимо этого, с начала пожароопасного сезона в Зауралье установили 56 человек, виновных возникновении ландшафтных пожаров, из них 13 детей. Возбуждено 13 уголовных дел по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем) и пять ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», этой весной в Курганской области произошли масштабные природные пожары. В результате перехода огня на ряд населенных пунктов, в регионе сгорели более 600 домов, где жили более 2,7 тыс. человек. По данным МЧС России, погибли 12 человек, 19 пострадали.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте