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Нижегородская область представила стенд на экономическом форуме в Петербурге

Стенд Нижегородской области начал работать на Петербургском международном экономическом форуме 2023 (ПМЭФ). Деревянный павильон расположен в секции G, его центральным символом стала беляна — древнее сооружение для сплава леса по Волге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме

Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме

Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме

Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме

Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме

Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме

Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме

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Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме

Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме

Нижегородская область будет продвигать себя на форуме под девизом «Впечатления неподвластны расстоянию». «На нашем стенде знакомим с основными проектами развития региона и его достопримечательностями. Посетители смогут ознакомиться с туристическими маршрутами, объединяющими Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Участников и гостей форума ждем на нашем стенде!»— написал губернатор Глеб Никитин.

Нижегородская область представит культурные, туристические и инвестиционные проекты, включая особую экономическую зону «Кулибин», IT-центр «Квантовая долина», технопарк на базе «Нижполиграфа», кластер «Арзамас – Дивеево – Саров».

Также на стенде будет работать онлайн-магазин изделий народных художественных промыслов.

Читайте «Ъ-Приволжье» «Вконтакте»

Анастасия Еремина

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