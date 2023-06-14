Нижегородская область представила стенд на экономическом форуме в Петербурге

Стенд Нижегородской области начал работать на Петербургском международном экономическом форуме 2023 (ПМЭФ). Деревянный павильон расположен в секции G, его центральным символом стала беляна — древнее сооружение для сплава леса по Волге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Нижегородская область будет продвигать себя на форуме под девизом «Впечатления неподвластны расстоянию». «На нашем стенде знакомим с основными проектами развития региона и его достопримечательностями. Посетители смогут ознакомиться с туристическими маршрутами, объединяющими Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Участников и гостей форума ждем на нашем стенде!»— написал губернатор Глеб Никитин.
Нижегородская область представит культурные, туристические и инвестиционные проекты, включая особую экономическую зону «Кулибин», IT-центр «Квантовая долина», технопарк на базе «Нижполиграфа», кластер «Арзамас – Дивеево – Саров».
Также на стенде будет работать онлайн-магазин изделий народных художественных промыслов.
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