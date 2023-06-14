В Краснодаре полиция изъяла брошенную партию «Мистера Сидра»

Муниципальный центр управления города Краснодара сообщил о том, что сотрудники УВД на транспорте МВД России по ЮФО изъяли несколько поддонов с алкогольной продукцией «Мистер Сидр». Бесхозная партия подозрительного алкоголя находилась на территории заброшенного склада в Краснодаре.

Об опасной находке вчера вечером сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев, которые утверждали, что полиция якобы не реагирует на обращения, а бутылки с алкогольной продукцией растаскивают местные жители. В упаковках с бутылками были документы о том, что продукция произведена самарской компанией «Анди». Муниципальный центр управления города Краснодара разъяснил, что партия «Мистера Сидра» была изъята в день обнаружения, 10 июня. Полиция направит продукцию на экспертизу и установит владельца. Ранее оперативный штаб региона сообщал, что в торговые сети Кубани продукция под маркой «Мистер Сидр» не поступала.

Анна Перова, Краснодар