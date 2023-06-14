В Ярославле работника медицинского центра будут судить за иглоукалывание

Работник медицинского центра в Ярославле обвиняется в осуществлении медицинской деятельности без лицензии, что повлекло тяжкий вред здоровью пациента. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кировский районный суд

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Кировский районный суд

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

По версии следствия 29-летний медик в декабре 2022 года неудачно провел процедуру иглоукалывания, повредив металлическими иглами внутренние органы 50-летней потерпевшей. Следствие установило, что иглорефлексотерапию обвиняемый делал, не имея медицинской лицензии на данный вид деятельности, причинив тяжкий вред здоровью пациентки.

Свою вину медик признал, уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Ярославля. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы, также возможны принудительные работы или штраф.

Андрей Иванов