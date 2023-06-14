В тюменской деревне простились с мобилизованным, погибшим на СВО

В деревне Кармацкой (Тюменская область) простились с 29-летним мобилизованным Виталием Ширшовым, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов.

Виталий Ширшов в 2012 году окончил Кармацкую среднюю школу, а затем отучился на тракториста-машиниста в Аромашевском СПТУ. По окончании учебы был призван на срочную службу в армию. Тюменец служил в Самаре наводчиком БТР в мотострелковых войсках. Впоследствии он вернулся в деревню Кармацкую. 25 октября прошлого года он был призван на службу в рамках частичной мобилизации.

У мужчины остались жена и двое сыновей.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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