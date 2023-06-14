В Петербурге при городских поликлиниках откроется 40 кабинетов психолога

В 2023 году в поликлиниках Санкт-Петербурга появится 40 новых кабинетов психологической помощи, к началу лета из них уже открылось 25, рассказала на пресс-конференции начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи петербургского комздрава Лариса Соловьева во вторник.

«Сначала мы откроем 40 кабинетов, всего количество кабинетов клинического психолога будет более 100 в Петербурге. Изначально мы планировали, что два или три кабинета будут открыты в крупных районах. Сейчас будем анализировать загруженность психологов, после чего станем корректировать количество специалистов»,— рассказала госпожа Соловьева (цитата по «Интерфаксу»).

Она добавила, что новый порядок работы психологических консультацию в городе вступает в силу с 1 июля. В психологических кабинетах при поликлиниках пациенты смогут получить разовую консультацию длительностью 50 минут, курс терапии или направление в психоневрологический диспансер.

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