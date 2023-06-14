Правительство РФ выделит Кубани 845,5 млн рублей на мелиорацию сельхозземель

Правительство России направит Краснодарскому краю 845,5 млн руб. на мероприятия в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Об этом говорится в распоряжении, размещенном на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Всего на мелиорацию земель правительство выделит 5,6 млрд руб. Их направят 22 регионам.

Еще 3 млрд руб. правительство выделит на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также известкование кислых почв на пашне. В документе прописаны средства на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Из них 32,3 млн руб. получит Адыгея. Крыму направят 133,4 млн руб. Всего средства получат 55 регионов.

Татьяна Ручкина

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