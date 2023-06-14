Лилию Чанышеву приговорили к семи с половиной годам колонии

Судья Кировского райсуда Уфы Азамат Бикчурин приговорил бывшего координатора штаба Алексея Навального в Уфе («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Лилию Чанышеву (внесена в список террористов и экстремистов) к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Она обвинялась в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Гособвинение просило назначить 12 лет лишения свободы и штраф в размере 700 тыс. руб.

Бывший активист штаба Рустем Мулюков, которому прокуратура просила пять лет лишения свободы за участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ), осужден на два с половиной года колонии общего режима.

Оба подсудимых вину не признали.

Венера Хисамова

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