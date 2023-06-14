Производство молока в Удмуртии выросло на 8,9% по итогу пяти месяцев 2023 года

В Удмуртии по итогу пяти месяцев 2023 года произвели 411,3 тыс. т молока, что на 8,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Как рассказала во «ВКонтакте» заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова, лидером стал Вавожский район, где в сутки доят 26 л на голову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом незначительно лидеру уступает Игринский район, где производство составило 25 л. Третью строчку делят Шарканский и Воткинский районы — по 24 л. «Этого молока достаточно для производства 20,5 тыс. т сливочного масла — по 14 кг в расчете на каждого жителя республики»,— отметила госпожа Абрамова.

Максимальный относительный прирост реализации молока демонстрируют хозяйства Кизнерского, Ярского и Юкаменского районов.

При этом с начала года в молочных стадах Удмуртии прибавилось 318 коров. Абсолютным лидером по поголовью также оказался Вавожский район — 10,9 тыс. Кроме того, за пять месяцев года на фермах родилось 52 444 теленка, а каждый из них в сутки прирастает по 781 гр.