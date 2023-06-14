Новгородский проектировщик поликлиники под Ярославлем признан недобросовестным

В Ярославской области расторгнут государственный контракт с ООО «Норма», не выполнившем проектирование взрослой поликлиники в поселке Красный бор под Ярославлем. Информация размещена в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Государственный контракт на проектирование поликлиники в Красном Бору был заключен в сентябре 2022 года. Подрядчиком было выбрано ООО «Норма», зарегистрированное в Новгороде. Проект здания взрослой поликлиники на 500 посещений в смену должен был быть готов к ноябрю 2023 года, за что подрядчику платили 12,8 млн руб. Заказчиком работ являлось ГКУ ЯО «Единая служба заказчика».

К концу 2022 года заказчик установил, что проектировщик к работе фактически так и не приступил. 13 февраля 2023 года контракт с ООО «Норма» был расторгнут в одностороннем порядке. 1 марта 2023 года новгородский подрядчик был внесен Ярославским УФАС в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. Нового конкурса на проектирование взрослой поликлиники в Красном бору пока не объявлялось.

Андрей Иванов