ЮАР намерена открыть свой офис в Казани

ЮАР планирует открыть свой офис в Казани для развития торговли и инвестиционного сотрудничества с Татарстаном. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посла страны в России Мзувукиле Макетуки.

В настоящее время у ЮАР есть представительства во Владивостоке и Санкт-Петербурге, но стране не хватает офисов в Центральной России для распространения продукции во всех регионах страны.

«Мы открываем офис в Екатеринбурге — там будет наш почетный консул, а также планируем открыть офис в Казани, чтобы развивать торговлю и инвестиционное сотрудничество с этими регионами», — сказал посол.

Кроме того, по его словам, в данный момент ЮАР ожидает решения со стороны России по открытию прямого авиасообщения между странами.

"Ъ-Казань"