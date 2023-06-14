Директора предприятия в Ижевске осудили за отмывание денег

В столице Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении директора коммерческого предприятия. Мужчину признали виновным в незаконной банковской деятельности, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 172 УК РФ, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

В частности, мужчина через подконтрольные юридические лица перечислял деньги для вывода их в наличный оборот. При этом он использовал фиктивные основания.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно, а также назначил испытательный срок на три года.