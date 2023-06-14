Мэрия Челябинска утвердила документацию для строительства офиса «Красного & Белого»

Администрация Челябинска утвердила проект планировки территории для строительства офисного центра компании «Красное & Белое». Соответствующее постановление, подписанное главой города Натальей Котовой, опубликовано на сайте мэрии.

«Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства»,– говорится в документе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ООО «Мистраль» (принадлежит основателю торговой сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову) планирует построить семиэтажное офисное здание площадью около 3 тыс. кв. м на собственных участках, расположенных в границах улиц Чайковского, Неглинной, Коммунальной и Развития. Против строительства выступает часть жителей Колхозного поселка. Они опасаются, что качество их жизни в частном секторе ухудшится после возведения офисного центра. После публичных слушаний, прошедших 18 мая, документацию направили на рассмотрение градостроительной комиссии, которая в итоге рекомендовала мэрии утвердить проект планировки участка.

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