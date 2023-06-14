«Высокий уровень неопределенности сохраняется»

14 июня в Санкт-Петербурге открывается очередной Международный экономический форум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в этот раз на мероприятии не будет журналистов из недружественных стран. Их не аккредитовали. Такое происходит впервые. Однако соответствующие делегации примут участие. Правда, уровень их представительства будет невысоким. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что задача нынешнего ПМЭФа — демонстрация устойчивости экономики страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ключевая тема нынешнего форума звучит так: «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Иностранных гостей будет много, но вот первых лиц, судя по всему, в Санкт-Петербурге не ждут. Суверенное развитие — это, видимо, не глобализация, а каждый по отдельности, без навязывания чуждых ценностей.

Однако, поскольку форум все-таки экономический, значит, об экономике, наверное, следует говорить в первую очередь. В дальнейшем ее придется строить, видимо, самостоятельно. Не хочется говорить с опорой на собственные силы, хотя по факту именно так дело и обстоит. На какие силы еще опираться? Всегда нужно на себя рассчитывать в первую очередь. Это же прописная истина.

И как это сделать, видимо, предстоит услышать от представителей власти в ходе ПМЭФа. Впрочем, один тезис уже озвучен: государство и бизнес — партнеры. Но государство — партнер старший. Если скажет надо, значит, надо. И торг здесь неуместен. И ни на какой Восток мы, видно, более не разворачиваемся, как это раньше декларировалось.

Обычно предпринимательское сообщество просит что-то для себя — каких-то льгот и пряников. Мол, время сложное — тяжело. Мы, конечно, поможем, но поддержите. Здесь гадать нет смысла, что-то такое, наверное, пообещают. Не впервой.

Впрочем, есть серьезные вопросы, на которые пока что нет ясных ответов. Останется ли российская экономика рыночной? Не будет ли она мобилизационной? Как насчет регулирования цен, национализации, административных барьеров, давления силовиков?

Как бы то ни было, высокий уровень неопределенности сохраняется. Однозначно ответить на все эти вопросы сейчас сложно, и это понятно. Вы же видите, что происходит в мире. Поэтому, наверное, можно рискнуть сказать, что никто ничего такого и не ждет. А что же тогда? Себя показать, других посмотреть — все это остается.

Хотя иной злопыхатель скажет: а зачем форум проводить? Инвестору ведь определенность нужна, четкие правила игры. Подождали бы, когда все более-менее образуется, вот тогда и подискутировать не грех.

Это неправильный подход. То, что форум, несмотря ни на что, проводится — одно из многих свидетельств, что в целом все у нас хорошо. По крайней мере, неплохо. Стоим, санкции нам по-прежнему не страшны. Мир — в первую очередь западный — должен это увидеть и пожалеть, осознать свою неконструктивную позицию. Мол, видите, господа, какую перспективу вы потеряли. Задумайтесь, и, может быть, придет понимание вашей неправоты. А нет — другие займут ваши места окончательно и бесповоротно, вон сколько гостей. Это ничего, что первых лиц практически нет, зато интерес не ослабевает.

Однако невозможно отделаться от ощущения, что мы видим презентацию некой новой модели СССР в адаптированном, так сказать, варианте. Очередной съезд власти и хозяйствующих субъектов. «Москвич», «Волга» и Lada вместо Nissan. И так может показаться, что рыночной экономике здесь не совсем уже и место, равно как и инвесторам с чуждого Запада. Они уже смирились с расставанием.

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