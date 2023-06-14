Активность соискателей в Челябинской области снизилась почти на 4%

В мае активность соискателей в Челябинской области сократилась на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ощутимее всего количество резюме снизилось в сферах автомобильного бизнеса (-24,9%), розничной торговли (-23,7%) и страхования (-22,3%). Об этом по итогам исследования сообщают эксперты HeadHunter.

Рост числа резюме к маю 2022 года отмечен в отраслях высшего и среднего менеджмента (+43,6%), стратегий, инвестиций и консалтинга (+10,9%), добычи сырья (+10,1%), медицины и фармацевтики (+8,4%).

В мае в Челябинской области чаще всего работу искали специалисты по продажам и обслуживанию клиентов — 18,4% от всех резюме, рабочий (16,4%) и домашний (15,2%) персонал. Меньше всего соискателей стремились трудоустроиться в автомобильный бизнес, спортивные клубы и салоны красоты — менее 1% в каждой из сфер.

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