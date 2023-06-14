Экс-губернатор Прикамья посетил стенд Перми на форуме «Путешествуй!»

Министр экономического развития РФ, экс-губернатор Пермского края Максим Решетников посетил стенд Перми на форуме «Путешествуй!» и отметил высокий потенциал развития круизного туризма в Перми. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

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На форуме пермская делегация рассказала о мероприятиях, приуроченных к 300-летнему юбилею, туристическом потенциале города, значимых событиях и новом туристическом автобусе №300, который проходит по историческим местам. Свои презентации промышленного туризма представили также компании «Промобот» и «Тенториум». Посетителям пермского стенда предлагали принять участие в мастер-классах, продегустировать пермскую кухню, познакомиться с традиционным фольклором Прикамья и приобрести сувениры.

Пермский стенд стал одним из немногих, который посетил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его заинтересовала тема развития круизного турпродукта города. Также министр посетил стенды Курской, Херсонской, Запорожской, Самарской, Тюменской областей и Камчатского края.

Город Пермь получил специальный диплом Росконгресса "За презентацию 300-летнего юбилея города".