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Саратовский минэкономразвития принимает заявки на участие в программе «Мама-предприниматель»

В Саратовской области при поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» реализуется проект, благодаря которому женщины с детьми могут открыть свое дело. Подробности сообщили в пресс-службе регионального центра «Мой бизнес» — занятия пройдут на его базе.

Участницы программы получат необходимые для открытия дела знания. Лучшие проекты смогут выиграть 100 тыс. руб. на реализацию.

«В этом году в программе примут участие более 1,5 тыс. женщин. Помимо главного приза успешным проектам будет оказана дополнительная поддержка — бюджеты на продвижение своих товаров или услуг на рекламных поверхностях и в социальных сетях», — уточнила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Обучение бесплатное и пройдет в формате многодневного тренинга-интенсива. Участницам предстоит погрузиться в деловую среду, разработать бизнес-план и побороться за грант в конкурсе бизнес-проектов. Экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость последних оценит экспертное жюри.

«Корпорация МСП полностью обновила образовательную программу. В течение пяти дней ее участницы разработают и подготовят под ключ свои предпринимательские проекты. Они пройдут все этапы: от замысла и разработки гипотезы до составления дорожной карты развития, разработки стратегии и упаковки готовой идеи бизнеса. На каждом отрезке помогать и консультировать участниц будут опытные эксперты», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Дарья Васенина

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