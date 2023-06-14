В Краснодаре в июне самой высокооплачиваемой стала вакансия менеджера стройкомпании

В июне в Краснодаре самым высокооплачиваемым предложением стала вакансия менеджера по продажам в строительной компании. Сотруднику с опытом работы от года предлагают зарплату от 150 тыс. руб., сообщает SuperJob.

На втором месте находится вакансия замдиректора по строительству с зарплатой в 150 тыс. руб., а также компенсацией связи и ГСМ. Кандидат должен иметь опыт работы в строительстве промышленных и производственных зданий (фундаменты, полы, металлоконструкции, фасады, сэндвич-панели, профлисты).

Чуть меньше — от 120 тыс. руб. — предлагают зарплату руководителю отдела торгового центра. У кандидата должен быть опыт работы на руководящей должности не менее пяти лет.

Четвертое место предложений работы занимает вакансия менеджера по продажам в федеральной лизинговой компании с зарплатой от 100 тыс. руб. Также кандидату обещают премии, ежемесячную компенсацию обедов, корпоративной мобильной связи и топлива. В топ-5 вакансий в Краснодаре также входит менеджер по закупке зерна. Кандидату предлагают зарплату от 100 тыс. руб. Он должен иметь опыт работы в закупках сельхозпродукции.

Татьяна Ручкина

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