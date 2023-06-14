Сеть «ВкусВилл» закрыла магазин на Парковом

Сеть супермаркетов продуктов для здорового питания «ВкусВилл» закрыла магазин в микрорайоне Парковом в Перми. Как сообщили Business Class в компании, это произошло из-за низких показателей эффективности. В прошлом году по этой же причине сеть закрыла магазин в ТЦ «Моби Дик».

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«Вкусвилл» — российская сеть супермаркетов. Имеет свой интернет-магазин, а также развивает собственную марку продуктов, которая позиционируется как здоровое питание. В некоторых магазинах сети имеется зона кафе. Всего «Вкусвилл» управляет свыше 1,3 тыс. магазинов. Первый магазин в Перми сеть открыла в июле 2021 года. Сейчас в краевом центре насчитывается три розничных магазина «Вкусвилла»: на Комсомольском проспекте, 24, ул. Ленина, 74, и на ул. Тимирязева, 63.

Весной 2023 года сеть «ВкусВилл» открыла в Перми свой первый даркстор — магазин складского типа без доступа для покупателей. «Темный» магазин «Вкусвилла», работающий только на сборку онлайн-заказов для сервиса доставки сети, запустили в Перми в конце марта на шоссе Космонавтов, 19а. По данным сервиса 2ГИС, даркстор «Вкусвилла» расположился в торговом комплексе «Гача»