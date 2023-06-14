Соглашение о развитие кадрового потенциала подписало правительство Удмуртии и Уральское отделение РАН

Пункты о привлечении талантливой молодежи в научную сферу и развитие кадрового потенциала региона внесли в соглашение о сотрудничестве со стороны правительства Удмуртии и Уральским отделением РАН. Соответствующий документ подписал председатель правительства региона Ярослав Семенов и директор УдмФИЦ УрО РАН Михаил Альес, сообщает пресс-служба главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Отмечается, что в настоящее время УдмФИЦ УрО РАН ведет работу с вузами республики, где организовано взаимодействие по гуманитарным направлениям, физике и развитию сельхозпроизводства. Еще одна задача — включение фундаментального научного подхода и инновационных практик в развитие промышленных предприятий.

Как отметил господин Семенов, в Удмуртии продолжат создавать центры консолидации знаний, исследований и практики, «потому что за научным лидерством идет лидерство технологическое». «А создать технологический суверенитет, о котором много говорят сегодня — и президент страны, и федеральные органы власти и промышленники — можно только на базе фундаментальной и прикладной науки»,— подчеркнул председатель правительства региона.