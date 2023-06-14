Река Мацеста в Сочи вышла из берегов из-за обильных ливней

В Сочи из-за выхода из берегов реки Мацесты подтоплены придомовые территории, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным спасателей, из-за сильных дождей подтоплены четыре придомовые территории, офисное здание и водо-насосная станция, в дома вода не заходила.

Подтопления зафиксированы и на других территориях региона. Так в Лабинском районе подтоплены 39 придомовой территории, в Отрадненском районе — 107, в Кавказском районе — 27.

Для ликвидации последствий были привлечены 15 сотрудников МЧС, 7 единиц техники.

Анастасия Назарова