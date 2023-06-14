Глава СКР поручил возбудить дело по информации об избиении 98-летнего ветерана в новосибирском пансионате

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав пожилых людей в частном пансионате в Новосибирской области. Ранее в соцсетях появилась информация о причинении телесных повреждений 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны, который проживал в пансионате на постоянной основе.

Следственные органы в регионе организовали проверку по этому факту. Проверка проводилась по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Оксана Павлова