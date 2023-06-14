В Перми запустили производство камер видеонаблюдения с отечественным ПО

Компания «ВИПАКС», базирующаяся в Перми, разработала отечественное программное обеспечение «Сокол» для IP-видеокамер и запустила серийное производство камер «АйТек ПРО», в которое встроено это ПО. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. «Сокол» уже внесен в реестр российского программного обеспечения и может использоваться на критически важных государственных и муниципальных объектах: энергетических и промышленных предприятиях, вокзалах, в аэропортах и других местах большого скопления людей, сообщили в пресс-службе компании. Видеокамеры «АйТек ПРО» со встроенным ПО «Сокол» включены также в реестр российской радиоэлектронной продукции и имеют право участвовать в госзакупках.

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В «ВИПАКС» отметили, что большинство используемых в России видеокамер до сих пор работают на иностранном ПО, которое более уязвимо с точки зрения информационной безопасности и запрещено для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Внедрение отечественных IT-продуктов, по словам представителей предприятия, обеспечивает отсутствие в оборудовании недекларированных возможностей и сводит к минимуму риск вмешательства третьих лиц или утечки информации.

По информации на сайте «ВИПАКС», предприятие работает на рынке с 1996 года. Занимается разработкой и производством систем интеллектуального видеонаблюдения. В настоящий момент головным юрлицом компании является ООО «Випакс +». Общество было учреждено в Перми в 2002 году, в январе 2023-го сменило адрес регистрации на Москву. Владельцами «Випакс +» в равных долях являются уроженцы Перми Сергей Клешнин и Вячеслав Исупов. Производственная площадка предприятия находится в Перми, ею управляет зарегистрированное здесь ООО «Випакс-разработчик». У «ВИПАКС» есть также одноименный торговый дом, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. По данным Kartoteka.ru, выручка головной компании группы в 2021 году составила 314,7 млн руб., чистая прибыль — 9,4 млн руб.