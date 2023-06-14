На западном подъезде к Ростову изменилась схема движения

Проезд с 3 по 6 км трассы А-135 (западный подъезд к Ростову-на-Дону) открылся по четырем полосам. Строители завершили ремонтные работы на участке с 0 – км 6, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Дорожники поменяли верхний слой дорожного покрытия на дороге и на съездах с траснпортной развязки по направлению к Азову. Также к нормативному состоянию приведены обочины, переустроены линии электроосвещения, нанесена дорожная разметка.

«Продолжаются работы на переходно-скоростных полосах на 6-м км трассы на съезде к ул.Фермерской г.Батайска. В связи с этим, переходно-скоростные полосы будут закрыты и огорожены от основных полос движения»,– предупреждает пресс-служба правительства региона.

Анастасия Назарова