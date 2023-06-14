В Челябинске закрыли три автозаправки, работавшие без лицензии

Ленинский районный суд Челябинска на два месяца приостановил работу трех автогазозаправочных (АГЗС) станций из-за нарушений промышленной безопасности. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что на трех заправках на Копейском шоссе используется оборудование, которое работает под избыточным давлением. При этом опасные производственные объекты не зарегистрированы в государственном реестре и эксплуатируются без лицензии. Против владельцев заправок были возбуждены административные дела о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ).

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