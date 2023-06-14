Жителя Удмуртии подозревают в краже деревьев на 5 млн рублей с арендованного участка

В Удмуртии задержали 35-летнего жителя Кезского района, которого подозревают в краже древесины (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Как сообщает пресс-служба МВД по республике, заявление поступило от главы Балезинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

В частности, по версии следствия, мужчина в апреле арендовал у администрации района земельный участок. Позднее он вырубил здесь 329 хвойных пород, при этом не имея разрешающих документов. Причиненный ущерб превысил 5 млн руб.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.