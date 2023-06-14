Ресторатор Дмитрий Лобанов откроет в Перми семейный ресторан «Деликатес»

Пермский бизнесмен Дмитрий Лобанов планирует открыть в Перми новый семейный ресторан «Деликатес». Предприниматель подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака «Ресторан Деликатес». Заявка поступила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31 мая. Кроме того, в соцсети «ВКонтакте» создана группа ресторана с одноименным названием. В ней сообщается, что сеть заведений Lobanov rest открывает новый семейный ресторан.

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Как рассказали «Ъ-Прикамье» в группе Lobanov rest, «Деликатес» разместится на первом этаже в ЖК «Премьер» по ул. Островского, 52. Официальное открытие ресторана назначено на 30 августа.

«В заведении будет настоящая дровяная пицца-печь, стильный интерьер, не повторяющийся с уже имеющимися ресторанами в Перми, и, конечно же, большая детская комната»,— пояснили в Lobanov rest. В меню «Деликатеса» будут блюда европейской и средиземноморской кухни.

Как указано на сайте Lobanov rest, группа управляет lounge bar Chill out, семейным рестораном кавказской кухни «Аджика», гастробаром Liberty и lounge bar Opera. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», Дмитрий Лобанов является учредителем ООО «Прогресс индустрия» (оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и прочим), ООО «Прогресс консалтинг» (посреднические услуги при оценке жилой недвижимости) и ООО «Индустрия вкуса» (подача напитков). Оценочная компания «Прогресс консалтинг» стала одним из первых проектов господина Лобанова. Общество производит оценку движимого и недвижимого имущества, транспорта, бизнеса, земли, ущерба и оборудования.