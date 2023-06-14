В Братске 11 человек госпитализированы после посещения кафе

В Бартске (Иркутская область) госпитализированы 11 человек после посещения кафе, пятеро из них – дети, сообщил губернатор Игорь Кобзев. «Дети сейчас находятся в Братской детской клинической больнице. Пятеро взрослых проходят лечение в инфекционном отделении больницы №5. Количество нуждающихся в медицинской помощи уточняется»,– сказал глава региона.

Всего в скорую помощь поступило более десятка звонков от пострадавших жителей. Состояние остальных обратившихся средней степени тяжести, они получают помощь амбулаторно. В СУ СКР по Иркутской области уточнили, что с жалобами на ухудшение здоровья после посещения кафе обратились 35 человек.

Региональному управлению Роспотребнадзора предстоит установить причины отравления. Ситуация находится на контроле Иркутского областного центра медицины катастроф. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

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Оксана Павлова