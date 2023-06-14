В Екатеринбурге скончался рок-музыкант Роман Берсенев

В Екатеринбурге 10 июня на 44-м году жизни скончался рок-музыкант Роман Берсенев. Отец исполнителя Владимир Берсенев заявил, что у его сына в конце мая случился приступ острого панкреатита. Он обратился к врачам с болью в поджелудочной железе, а через неделю впал в кому.

«Это произошло неожиданно для всех. В конце мая у Ромы случился острый панкреатит, и, видимо, на фоне хронической волчанки такие последствия. Больше 20 лет у сына была волчанка, мы с ней справлялись. Он обратился в больницу с болью в поджелудочной, через неделю впал в кому. Все произошло резко»,— цитирует Владимира Берсенева портал Е1.ru.

Прощание с рок-музыкантом состоится сегодня, 14 июня, в траурном зале при ГБ № 23. Романа Берсенева похоронят на Окружном кладбище.

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