Сразу два пожара произошли в многоквартирных домах в Ижевске вечером

Минувшим вечером 13 июня в Ижевске пожары произошли в двух многоквартирных домах. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, о первом на ул. Первомайская, 2 информация поступила в 21:10. На момент прибытия пожарных горел балкон. Из дома эвакуировали девять человек, в том числе троих детей. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара могла послужить неосторожность при курении неустановленных лиц.
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В 22:19 сообщили о пожаре по ул. Карла Маркса, 126. Там горела квартира. Из дома эвакуировали 10 человек, а с помощью автоколенчатого подъемника пожарные спасли двоих человек. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.