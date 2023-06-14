Стоящий абонемент

В Казани планируется ввести месячные и годовые абонементы на пользование муниципальными парковками. Самое дорогое разрешение будет стоить 219 тыс. руб. В настоящее время система паркинга, работающая в Казани с 2015 года, предусматривает лишь почасовую оплату. В городе оборудовано более 7 тыс. парковочных мест, но их количество увеличится еще на 23%. Некоторые депутаты городской думы считают, что «новация выглядит еще одним шагом к выдаиванию денег у людей», а «парковочное пространство будет неконтролируемо расширяться» и платные места уже появляются в «глубоко периферийных районах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Власти Казани подготовили проект изменений в постановление исполкома «О создании муниципальных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения». Согласно документу, в городе планируется ввести абонементы на пользование платными муниципальными парковками.

Цена абонемента в месяц в шести районах Казани (Московском, Кировском, Авиастроительном, Ново-Савиновском и Советском) составит 6,34 тыс. руб. В Вахитовском районе, который включает в себя центр города, — 12 тыс. 835 руб. Годовой абонемент для центра Казани будет стоить 110 тыс. руб., в остальных районах — 54,34 тыс. руб. Также предусмотрен абонемент для парковки во всех семи районах Казани. Его стоимость на месяц будет составлять 25,5 тыс. руб., на год — 218,7 тыс. руб.

Проектом постановления исполкома также предусмотрено увеличение платных парковочных мест в Казани. Если документ будет принят, в городе будут работать 163 парковки на 8,66 тыс. мест. Сейчас муниципальным актом предусмотрено 160 парковок на 7,04 тыс. мест. Таким образом, количество мест увеличится на 23%. Стоимость платы составит от 30 руб. до 100 руб. за час.

Напомним, платные парковки действуют в центре Казани с 2015 года. Изначально было организовано около 1 тыс. мест, для чего город брал кредит у республики в размере 36 млн руб. Оплата за размещение транспорта должна производиться авансовым платежом в течение 15 минут через паркомат, мобильное приложение, СМС-сообщение или веб-портал. Контроль оплаты осуществляется автоматически с помощью мобильного комплекса «Паркон» (фиксирует наличие автомобиля с тем или иным номером на парковке каждые четверть часа). Штраф за неуплату составляет 2,5 тыс. руб. по ст. 3.16 КоАП Татарстана.

В первое время платные парковки работали в Казани круглосуточно, в том числе в праздники и выходные. Однако уже в августе 2015 года, в том числе из-за недовольства бизнеса, режим их работы был ограничен (они работали в будние и субботние дни с 7:00 до 21:00, а ночью и в воскресенье плата не взималась). Во время пандемии COVID-19 была отменена плата за муниципальные парковки в субботние дни и после 18:00 в будни. Сейчас парковки работают в будни с 8:00 до 19:00, ночью, а также в выходные и праздничные дни оплата не взимается. Большинство парковок располагаются в центре Казани, а также на правом берегу Казанки в Ново-Савиновском районе. В то же время, например, в Авиастроительном районе есть только одна платная парковка — около станции метро.

В 2018 году депутаты фракции КПРФ в Госсовете Татарстана предлагали сделать скидки пенсионерам и студентам, но их инициативу отклонили. На предложение освободить от оплаты парковки участников Великой отечественной войны (ВОВ) представитель мэрии Казани заявил, что этим правом будут «злоупотреблять» их «внуки, дети, друзья, знакомые». Чиновники пояснили, что добиваются того, чтобы люди на парковках «не стояли». Также с рассмотрения была снята поправка депутатов «Единой России» сделать бесплатными парковки возле культурных и спортивных учреждений.

Доходы бюджета Казани за первое полугодие 2022 года составили 106 млн руб. Из них 58 млн руб. — оплата стоянки, а 47,6 млн руб. — штрафы. Доходы казаны выросли в том числе после того, как мэрия стала ставить блокираторы на колеса машин, которые парковались на платных площадках без госномеров.

«Нам долгое время рассказывали, что парковки нужны, чтобы уменьшить трафик, снизить маятниковую миграцию, чтобы все быстренько уезжали. Но мы изначально говорили, что парковочное пространство будет неконтролируемо расшириться. И сейчас к этому пришли»,— говорит глава фракции КПРФ в думе Казани Алексей Серов. Он отмечает, что теперь парковки есть «и в глубоко периферийных районах»: «Мы видим, что даже в Авиастроительном районе планируется вводить абонементы за парковку на муниципальной земле». Господин Серов подчеркивает, что «работа парковок в некоторых частях города оправдана». «Однако мы считаем, что необходимо предусмотреть резидентское разрешение, которое бесплатно для жителей, которые живут рядом, по аналогии с Москвой. Однако это не реализовано»,— указывает депутат. Он считает, что абонемент «возможно, тоже нужен». «Но этот проект начинался с того, что чиновники говорили, что не хотят, чтобы автомобилисты задерживались в центре. А сейчас, получается, что если есть 110 тыс. руб., то вы уже нам и не мешаете. Опять это сегрегация по финансовому признаку. В целом это новация выглядит еще одним шагом к выдаиванию денег у людей»,— резюмирует господин Серов.

Кирилл Антонов