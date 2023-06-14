Ловись, инвестор, большой и маленький

Правительство Татарстана ищет новые способы, как завлечь инвесторов для работы в сельских промышленных парках, многие из которых по-прежнему остаются незаполненными. Чиновники хотят отдавать предпринимателям земельные участки без торгов, если те вложат в развитие индустриального парка не менее 15 млн руб. Ранее порог вхождения составлял 350 млн руб., из-за чего многие инвесторы предпочитали открывать производства в крупных городах — Казани и Набережных Челнах. По мнению экспертов, такое предложение в условиях санкций «позволит привлечь инвесторов, которые не готовы сразу инвестировать большие средства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кабмин Татарстана внес в Госсовет проект закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан». Документом предлагается изменить условия предоставления инвесторам земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без проведения торгов.

В настоящий момент Земельный кодекс Татарстана предусматривает, что участки на льготных условиях могут получить предприниматели под инвестиционный проект управляющей компании индустриального (промышленного) парка или промышленной площадки с объемом вложений не менее 350 млн руб. При этом общий объем вложений определяется с учетом инвестиций резидентов такой площадки. Правительство Татарстана предлагает снизить эту сумму до 15 млн руб. для инвестиционных проектов в районах республики. При этом такой проект может быть направлен как на создание нового промышленного, так и на реконструкцию, модернизацию или развитие существующего. Для получения участка в промышленном парке на территории городских округов (Казань и Набережные Члены) минимальный объем останется прежним — 350 млн руб.

«В целях стимулирования развития промышленных парков на территориях муниципальных районов законопроектом предлагается снизить для них требуемый объем инвестиций до 15 млн руб.»,— говорится в пояснительной записке к проекту. В Кабмине рассчитывают, что это будет «дополнительной мерой поддержки инвесторов, которые планируют вкладывать средства в создание и развитие объектов инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства… в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных государств».

Кроме того, правительство Татарстана предлагает отменить «критерий по созданию рабочих мест при реализации инвестиционного проекта». По действующему закону предприниматель должен создать не менее 50 новых рабочих мест в сельском или городском поселении и не менее 100 мест в городском округе. В Кабмине республики говорят о «невозможности осуществления мониторинга и контроля за его исполнением».

По данным Кабмина, на территории промышленных парков работает более 1,5 тыс. резидентов, создано 52,2 тыс. рабочих мест. Выручка резидентов по итогам 2021 года составила более 404,7 млрд руб. (по итогам девяти месяцев 2022 года — 263,3 млрд. рублей). В их числе такие крупные объекты инфраструктуры, как технополис «Химград» в Казани, Камский индустриальный парк «Мастер» в Набережных Челнах, а также промышленные парки, созданные почти в каждом муниципальном районе республики. Их общая площадь составляет более 2,2 тыс. гектаров. «При одинаковом объеме инвестиций для инвесторов, очевидно, более привлекательными являются промышленные парки в больших городах с развитой инфраструктурой — Казани и Набережных Челнах»,— отмечают в правительстве Татарстана.

Промышленные площадки в регионе активно создают с 2014 года по поручению главы республики Рустама Минниханова. На тот момент в Татарстане существовало 20 подобных площадок с 230 резидентами. К началу 2020 года их стало 100 с 1484 резидентами. Тогда глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина задавалась вопросом: «Почему их 100? Кто сказал, что их должно быть 100? Потому что 100-летие ТАССР?» Рустам Минниханов также высказывал недовольство. «Часть площадей промышленных площадок в районах не задействована, а у ряда из них не выстроена четкая структура управления, нет системной работы по привлечению резидентов. Также некоторые парки не обеспечены достаточной инфраструктурой»,— говорил он в своем послании Госсовету в сентябре 2020 года. В итоге за 2020 год в регионе создали еще пять промышленных парков.

В 2021 году власти Татарстана решили простимулировать приток резидентов в промпарки, открытые в сельских районах, поскольку некоторые из них оказались заполнены лишь на 5%. Госсовет Татарстана принял законопроект, предполагающий предоставление для работающих на их площадях предпринимателей налоговых льгот на сумму около 15 млн руб. в год. В частности, для них на 10 лет снижены ставки упрощенной системы налогообложения: «доходы» — 1% (вместо 6%), «доходы минус расходы» — 5% (вместо 15%). На этот срок они освобождены от транспортного налога и налога на имущество организаций. Кроме того, резиденты и управляющие компании сельских промпарков могут рассчитывать на субсидирование процентной ставки по кредитам, предоставление пятилетнего займа на создание или реконструкцию зданий и инфраструктуры на сумму до 30 млн руб. под 5%, микрозаймы под 4,5% годовых, а также субсидирование части затрат на электроэнергию. Вместе с тем к 2022 году в Татарстане оставалось 56 промплощадок, чья заполняемость ниже 70%. «Пока наши промпарки загружены только на 56 процентов. Это очень мало. Мы вложили в инфраструктуру большие деньги, но есть успешные парки и не очень»,— сетовал уже в этом году Рустам Минниханов.

«Если снизится порог для инвестиций, то эффект должен быть»,— считает депутат «Единой России», член парламентского комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. Он отмечает, что теперь площадки в районах должны ориентироваться не на большие производства, а «на нишевый спрос сельхозпродукции». «Я говорю о переработке сельхозсырья. Проблема низкой заполняемости площадок в отдаленных районах связана с недостаточной переработкой сельхозсырья»,— отмечает депутат. Он полагает, что «снижение порога приема в промпарке имеет определенный потенциал развития». «Шаг правильный. Может, даже раньше это надо было сделать»,— подчеркивает парламентарий. Кроме того, господин Галеев полагает, что необходимо развивать инфраструктуру промышленных парков, в том числе «по дорогам непочатый край работы».

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал соглашается, что «такое предложение позволит привлечь инвесторов, которые не готовы сразу инвестировать большие средства: тех, кто хочет посмотреть, как поедет проект, какая будет окупаемость». «Сейчас интерес к предпринимательству растет, в Татарстане для этого созданы хорошие условия. Очевидно, спрос есть и теперь нужно под этот спрос отточить условия — это нормальный административный процесс, когда вносятся предложения, а потом идет определенная корректировка»,— добавляет предприниматель.

Законопроект Кабмина пока не рассматривался Госсоветом Татарстана. Он отправлен в работу парламентского комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Кирилл Антонов