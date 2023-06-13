В Воронеже умер известный ученый, доктор архитектуры Юрий Кармазин

На 89-м году жизни умер доктор архитектуры, профессор Юрий Кармазин. Об этом сообщили в воронежском отделении Союза архитекторов России, членом которого являлся господин Кармазин.

Юрий Кармазин был выпускником Ленинградского инженерно-строительного института, имел звание почетного работника высшего образования РФ, был советником РААСН. Многие годы он руководил кафедрой теории и практики архитектурного проектирования Воронежского государственного технического университета.

«Больше полувека Юрий Иванович был членом Союза архитекторов, долгие годы активно участвовал в жизни творческого объединения, входя в состав его правления. Воронежское отделения Союза архитекторов выражает искренние соболезнования близким, родным, коллегам и ученикам Юрия Ивановича в связи с этой тяжелой утратой»,— говорится в некрологе регионального отделения Союза архитекторов.

Мария Старикова