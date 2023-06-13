За слова ответят

ООО «Инфосервис Групп» (учредитель, издатель и редакция сетевого издания «Докту») выплатит ООО «Медрейтинг» (учредителю, издателю и редакции сетевого издания «Продокторов») 190 тыс. руб. за 19 комментариев, незаконно опубликованных в 2016, 2020 и 2022 году. «Докту» процитировало отзывы о врачах с сайта краснодарской компании без ссылки на первоисточник и без согласия редакции «Продокторов». Юристы отмечают, что копирование материалов интернет-изданий далеко не редкость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумма компенсации составила 190 тыс. рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сумма компенсации составила 190 тыс. рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Кубань», ООО «Медрейтинг» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о взыскании с ООО «Инфосервис Групп» 190 тыс. руб. компенсации и обязании удалить незаконно опубликованные отзывы. В феврале 2023 года истец выиграл дело: суд удовлетворил исковые требования компании «Медрейтинг» в полном объеме. В июне ответчику не удалось оспорить это решение в апелляционном порядке.

Компания «Инфосервис Групп» попыталась доказать в суде, что отзывы, представленные истцом, не являются объектами авторских прав. Ссылаясь на недоказанность получения прибыли, ответчик ходатайствовал о снижении размера компенсации.

Тем не менее, следует из материалов дела, суд установил, что комментарии на портале «Продокторов» оставляют сами пользователи. Кроме того, сотрудники сетевого издания собирают отзывы о работе врачей, обзванивая пациентов по телефону, а также встречаясь с людьми вблизи медицинских организаций на территории разных городов России.

Такие способы сбора информации, по мнению суда, являются интервьюированием: журналисты портала «Продокторов» готовят вопросы для бесед с пациентами, собирают и обрабатывают информацию. При этом они проверяют достоверность фактов и уникальность публикуемого текста, отслеживают наличие в материале сведений о частной жизни лиц, а также сведений порочащего характера в отношении физических лиц и организаций для недопуска их к публикации. «Указанные действия сотрудников СМИ, по мнению суда, представляют собой творческий труд журналистов. Таким образом, законодателем установлена презумпция статуса результата интеллектуальной деятельности»,— говорится в решении суда. В таких случаях бремя доказывания обратного возлагается на ответчика.

Суд признал, что отзывы о врачах, размещенные на портале «Продокторов»,— произведения, объекты авторского права, созданные творческим трудом журналистов ООО «Медрейтинг». Следовательно, незаконное использование материалов сайта влечет за собой юридическую ответственность.

Руководитель юридического отдела компании «Медрейтинг», действующий член Ассоциации юристов России Тамара Евтушенко рассказала, что копирование материалов интернет-изданий далеко не редкость.

«Часто такие действия совершаются без уведомления и без разрешения редакции — собственника материалов. В данном случае сторонний сайт воспользовался чужой интеллектуальной собственностью для пополнения своего контента. Целью таких действий чаще всего является извлечение прибыли»,— поясняет госпожа Евтушенко. Она считает, что суд подошел к размеру компенсации лояльно. «Взыскание 10 тыс. руб. за каждый отзыв является минимальной суммой. В действующем законодательстве предусмотрена ответственность за нарушение авторских прав вплоть до уголовной»,— подчеркнула Тамара Евтушенко.

С развитием интернет-изданий растет и число незаконного использования авторских материалов, утверждает глава Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук.

«Интеллектуальные права охраняются ст. 1226 ГК РФ. По статистике, рост обращений за защитой авторских прав в Интернете растет с каждым годом. Количество дел с 2016 по 2021 год увеличилось с 446 до 1118 случаев в год. Растут и суммы взысканий. Среднее взыскание по нарушению авторских прав в Интернете в прошлом году составило около 100 тыс. руб. За прошедший год по таким делам взыскали более 100 млн руб.»,— говорит юрист.

Он считает, что понятие «свободный Интернет» было воспринято многими слишком буквально. Вольное распространение любой информации ограничили законами.

«Динамика процессов указывает на введение правового регулирования и легализацию интернет-пространства, что, с одной стороны, способствует цивилизованному развитию и закреплению правовых гарантий. С другой — данный процесс может показаться попыткой сдержать развитие отрасли, что является заблуждением и противоречит историческому опыту»,— уверен господин Чернышук.

Юрист подчеркивает, что отзывы о врачах в Интернете представляют собой деликатную информацию, которая часто становится предметом судебных разбирательств. Врачи подают в суд на электронные СМИ за публикацию негативных отзывов. В таких делах ответчиком становится издание, разместившее у себя на сайте информацию с негативным отзывом. «Бремя доказывания достоверности представленных сведений возлагается именно на тех, кто эти сведения опубликовал. Требуются подтверждения достоверности, которыми издание не располагает. Таким образом "воры" наказывают сами себя и могут быть привлечены к ответственности не только за незаконное использование чужих материалов, но и за распространение информации, порочащей честь, достоинство, деловую репутацию»,— считает эксперт.

Маргарита Синкевич

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