Меры пищевого реагирования

Депутат гордумы Ульяновска предложить проверить известную в городе сеть ресторанов после информации о продаже алкоголя несовершеннолетним. Также стало известно о серьезном пищевом отравлении в другом заведении холдинга «Другие рестораны». Решение будет принимать областное министерство АПК и развития сельских территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Председатель комитета по взаимодействию с правоохранительными органами и общественному порядку городской думы Ульяновска Сергей Гулькин обратился к министру агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаилу Семенкину с просьбой применить меры лицензионного воздействия в отношении юрлица-владельца ресторана Gonzo, расположенного на ул. Гончарова, 48. Поводом для этого стали многочисленные жалобы посетителей на данное заведение общепита по продаже алкоголя несовершеннолетним. В мае полиция зарегистрировала факт реализации алкогольных напитков в ресторане Gonzo лицам, не достигшим 18 лет. В итоге был составлен административный протокол.

Ресторан Gonzo входит в холдинг «Другие рестораны», объединяющий также сеть кофеен «Вольсов» и несколько хинкальных «Антресоль». В одной из них недавно произошел инцидент с отравлением посетителя. По словам пострадавшего мужчины, до этого он пообедал в данном заведении. Ульяновец попал в больницу с диагнозом «пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерический вариант средней степени». Мужчина будет пытаться получить компенсацию от заведения общепита. Он также подал жалобу в надзорные органы на нарушение санитарных требований в ресторане, добиваясь его закрытия.

Дозвониться до руководства холдинга «Другие рестораны» и узнать их позицию не удалось — телефон организации не отвечал. В СМИ сообщалось, что основатель группы компаний Дмитрий Акулин осенью прошлого года уехал за рубеж, однако в сообществе проекта в соцсети «ВКонтакте» есть пост, доказывающий, что ресторатор находится на территории России. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2022 году суммарная выручка заведений холдинга «Другие рестораны» превысила 340 млн руб.

Ранее в Ульяновске произошел скандал, связанный с другим заведением общепита. Местные власти собирались снести известную в городе шашлычную на ул. Федерации, которая работает с 1999 года. Однако за шашлычную вступились горожане и общественность, после чего начали собирать подписи с требованием сохранить заведение.

Только после общественного резонанса губернатор Алексей Русских поручил главе правительства региона Владимиру Разумкову создать комиссию по выработке решения относительно будущего данного заведения общепита. По его мнению, здание шашлычной немного выпадает из общей концепции исторической улицы, ставшей частично пешеходной. При этом собственники заведения говорят, что предлагали привести фасад в соответствие с требованиями властей, но последние все равно настаивали на сносе заведения. Решение по сносу или переносу шашлычной пока не принято.

Евгений Чернов