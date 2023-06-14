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Дирекция дорожных концессий продолжит свою работу

Бывший главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов назначен и. о. руководителя ГКУ «Дирекция дорожных концессий» (ДДК). Запись об этом внесена в ЕГРЮЛ на прошлой неделе, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, прежний глава ДДК Александр Соломатин в конце мая был назначен руководителем краевого Агентства по сопровождению концессионных проектов.

По данным «Ъ-Прикамье», при этом ДДК продолжит свою работу, только она будет выведена из подчинения минтранса в ведение нового агентства. ДДК будет контролировать исполнение всех концессионных соглашений, в частности, по строительству Чусовского моста. Новое агентство, как предполагается, будет содействовать реализации всех концессионных проектов, в которых принимает участие правительство Пермского края.

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