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ГУП «Краевые электрические сети» получит имущество в Перми

Председатель комитета заксобрания Пермского края по развитию инфраструктуры Павел Черепанов внес в региональный парламент законопроект о корректировке плана приватизации краевого имущества. Проект исключает из плана приватизации на 2022-2024 годы: линии электропередач (ВЛ-110), здания и земельный участок, расположенные в Свердловском районе Перми (Героев Хасана, 110а). Эти объекты предлагается передать краевому ГУП «Краевые электрические сети».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в пояснительной записке, ранее имущество планировалось приватизировать через внесение в уставный капитал АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования». Предполагалось, что это позволит консолидировать «инженерные сети и коммуникации для эффективного и рационального использования энергетических ресурсов».

Однако в прошлом году полномочия по электроснабжению муниципальных и городских округов Прикамья перешли на уровень региональной власти. Для консолидации электросетевого имущества муниципальных образований был создан ГУП «Краевые электрические сети».

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