Допуслуги бюджету

Депутаты предлагают увеличить штрафы за навязывание услуг клиентам до двух- и трехкратного размера их стоимости. Особенно актуальна проблема для банковского рынка. По мнению участников рынка, финорганизации станут осторожнее в продаже дополнительных услуг, а в случае жалоб предпочтут вернуть деньги, чтобы избежать штрафов. Однако юристы предупреждают, что доказать факт навязывания услуг будет непросто. Эксперты считают более эффективным увеличение срока, в течение которого клиент может отказаться от допуслуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Госдума в первом чтении приняла законопроект, увеличивающий ответственность продавцов за навязывание дополнительных платных товаров и услуг, а также за отказ вернуть деньги или уклонение от рассмотрения жалобы. Предлагается вместо нынешних штрафов в 2 тыс. руб. для должностных лиц и 20 тыс. руб. для юрлиц определить административный штраф в размере двух- и трехкратной стоимости дополнительно навязанного товара или услуги, соответственно. За необоснованный отказ либо уклонение от рассмотрения требований потребителя предлагается ввести штраф для должностных лиц в 30–50 тыс. руб., а для юрлиц — 0,25–1 млн руб.

ЦБ не первый год с переменным успехом борется с мисселингом — навязыванием услуг. Еще весной на встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России (АБР), глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратила внимание на рост мисселинга в начале года (см. “Ъ” от 2 марта).

Эльвира Набуиллина, глава ЦБ, об активизации недобросовестных практик на встрече с банкирами 2 марта 2023 года: «Мы бы очень не хотели бегать по рынку с дубинкой».

По мнению главы регионального блока проекта «За права заемщиков» «Народного фронта» Галактиона Кучавы, мягкие воззвания регулятора к рынку не приносят желаемого результата и мисселинг продолжает оставаться серьезной статьей доходов, которая помогает компенсировать ограничения ЦБ и потери из-за экономических шоков. Практика правозащитников в последние годы демонстрирует «стабильное увеличение количества жалоб потребителей на практики навязывания в банках, на страховом и микрофинансовом рынках», отмечает он.

По данным Банка России, в 2022 году количество жалоб, поступивших регулятору по вопросам мисселинга, достигло 5,8 тыс. В первом квартале 2023 года их количество составило 1,1 тыс., увеличившись за год на 3,5%. 51,3% жалоб пришлось на банки, 26,5% — на страховые организации.

«Сам факт навязывания доказать непросто, а даже когда он подтвержден, не всегда есть возможность доказать, что это политика участника рынка, а не единичный случай не в меру активного сотрудника»,— отмечает господин Кучава. По его словам, многократное увеличение штрафов «заставит рынок задуматься о рентабельности такого подхода».

Участники рынка с этим не спорят. По словам гендиректора МФК «Честное слово» Андрея Петкова, «недобросовестные кредиторы сто раз подумают, а нести ли такие большие риски получения штрафа, когда дешевле просто вернуть деньги клиенту». Он добавляет, что сейчас большинство процессов по продаже дополнительных услуг осуществляется онлайн, соответственно, потребитель в момент покупки навязанной дополнительной услуги может зафиксировать факт нарушения его прав как потребителя (сделать скриншот, сфотографировать).

Впрочем, юристы не столь оптимистичны. «Несмотря на то что закон "О защите прав потребителей" преимущественно направлен в пользу именно потребителей, доказать, что услуга была навязана, непросто»,— отмечает заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев. По его словам, подписав договор, потребитель соглашается со всеми условиями, поэтому говорить о том, что ему не нужна была услуга, на которую он согласился, «довольно сложно». Однако закон должен помочь потребителям отстаивать свои права, отмечает эксперт.

В борьбе с мисселингом могут помочь и другие инициативы.

По словам главы Национального совета по финансовому рынку Андрея Емелина, сейчас проходит согласования законопроект, который «увеличит срок охлаждения по всем дополнительным товарам, работам и услугам, реализуемым при кредитовании, с 14 до 30 дней».

По его мнению, этого времени будет достаточно в абсолютном большинстве случаев мисселинга, чтобы подать заявление, отменить навязанную услугу и вернуть деньги. Эксперт считает такой путь «гораздо более простым и быстрым для клиентов банков по сравнению с административным судопроизводством».

Максим Буйлов