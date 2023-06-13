Астраханским полицейским не удалось переквалифицировать взятку в мошенничество

Астраханский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывших заместителя начальника и оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Харабалинскому району. Экс-силовиков признали виновными в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 290 УК РФ) сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в октябре-ноябре прошлого года должностные лица получили от некого гражданина 300 тыс. руб. за непроведение проверки по факту поджога автомобиля и «закрытые глаза» на незаконный вылов рыбы.

3 апреля судья Харабалинского районного суда Ирина Елизарова признала Самата Сидигалиева и Станислава Гордеева виновными и дала им по семь лет строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными функциями, сроком на четыре года. 8 июня областной суд (в карточке дела указано имя одной из судий коллегии — Елены Иваненко) оставил приговор в силе.

«Сидагалиев С. Т. занимал должность заместителя начальника ОМВД России — начальника полиции, Гордеев С. В. совмещал две должности — оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России на постоянной основе и временно должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) данного ОМВД», — говорится в апелляционном определении, опубликованном на сайте суда.

В документе указано, что в отделение полиции осенью 2022 года обратился местный житель с заявлением о поджоге его автомобиля. Мужчина указал на ранее судимого за незаконный вылов рыбы знакомого, с которым был в ссоре. Потерпевший предполагал, что именно он, желая отомстить, испортил машину.

Полицейские вызвали указанного гражданина и поочередно пообещали ему за 50 тыс. руб. решить вопрос с проверкой, а также с возможными проблемами, которые могут возникнуть у астраханца из-за незаконного вылова рыбы. Когда разговор о деньгах зашел в следующий раз, экс-силовики уже вдвоем потребовали 300 тыс. Тогда мужчина решил обратиться в региональное УФСБ.

Самата Сидагалиева и Станислава Гордеева задержали после передачи помеченных купюр. На апелляции адвокат первого Дамир Халилов и защитница второго Лейла Алиева настаивали на необходимости переквалифицировать действия подзащитных в мошенничество (159 УК РФ), а затем смягчить наказание. Коллегия не согласилась с их доводами.

Дарья Васенина