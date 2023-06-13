В Орловской области в 2024 году высадят 90 га лесов

В 2024 году в Орловской области в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология» планируется посадить лес на площади 90 га, сообщили в правительстве региона со ссылкой на информацию, прозвучавшую в ходе аппаратного совещания 13 июня, во вторник. В 2023 году в ходе весенних работ по лесовосстановлению на территории семи лесничеств была проведена посадка леса на площади 82 га, в том числе искусственное лесовосстановление — на 71,7 га, а комбинированное лесовосстановление — на 9,6 га.

Наибольшую площадь лесных насаждений создали в Орловском (59,87 га), Новосильском (6,2 га) и Ломецком (5,5 га) лесничествах, уточнили в пресс-службе облправительства. Были высажены дуб черешчатый и сосна обыкновенная, саженцы выращены во временных питомниках региона. На следующие годы готовятся саженцы дуба — 750 кг желудя было посеяно на 0,25 га в Дмитровском районе. Площади для лесовосстановления подбираются. Кроме того, планируется провести работы по агротехническому уходу за молодыми сеянцами на 415,8 га.

За пять лет в Орловской области, по данным облправительства, лесными культурами засадили 355 га.

Мария Старикова

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