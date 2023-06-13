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На спортивные объекты Орловской области в рамках нацпроекта «Демография» направят 408 млн рублей

В 2023 году в Орловской области на реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» предусмотрено 408,4 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства со ссылкой на данные, прозвучавшие в ходе аппаратного совещания 13 июня.

Большая часть этой суммы, 389,7 млн руб., будет направлено на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры. Еще 10,2 млн руб. пойдет на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, 6,4 млн руб. - на приобретение оборудования и инвентаря для приведения организаций спортподготовки в нормативное состояние. Кроме того, 2,2 млн руб. предусмотрено для господдержки организаций, входящих в систему спортподготовки.

Сейчас в регионе в рамках федерального проекта продолжается строительство футбольного манежа, открытие которого планируется в конце 2023 года. В июле 2023-го запланировано завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Орле на улице Рощинская. В этом же месяце начнется возведение ФОКа на улице Матвеева. Контракт на 227,2 млн руб. на строительство объекта заключен с ООО «АС Монтаж».

За пять лет на реализацию федерального проекта, по данным облправительства, было направлено 1,29 млрд руб.

Мария Старикова

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