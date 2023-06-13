«Яндекс Погода»: 14 июня в Черноземье будет пасмурно, до +23°

По данным сервиса «Яндекс Погода», в среду, 14 июня, на всей территории Черноземья ожидается преимущественно пасмурная погода, а среднесуточная температура будет варьироваться от +19° до +23°.

Теплее всего в среду будет жителям Орловской области — здесь ожидается облачная погода с прояснениями, а столбик термометра поднимется до +23°. Прохладная погода ожидается в Воронежской области, где воздух прогреется лишь до +19°. В остальных регионах Черноземья — Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях — температура поднимется до +21°.

Мария Старикова