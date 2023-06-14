Предприниматели усиливают опору

В Удмуртии по итогам первого квартале 2023 года индекс RSBI пересек нейтральную отметку 50 пунктов и достиг 52 пунктов, при среднем российском уровне 51,1 пункта. В регионе увеличивается число продаж и уменьшается количество предпринимателей, которые сокращают сотрудников, но при этом снижается доля компаний, которые вкладываются в свой бизнес. Такие данные в исследовании предоставили ПСБ и «Опора России». Эксперты говорят, что на повышение уровня деловой активности бизнеса влияет окружение, поддержка государства и другого бизнеса, препятствует — большая закредитованность людей, стресс, паника, отсутствие поддержки. Эксперты также отмечают, что рост деловой активности обусловлен хорошими перспективами и возможностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран День предпринимательства в Ижевске в мае 2023 года

Фото: Telegram, Константин Сунцов День предпринимательства в Ижевске в мае 2023 года

Фото: Telegram, Константин Сунцов

По итогам первого квартала 2023 года в Удмуртии индекс RSBI пересек нейтральную отметку 50 пунктов и составил 52 пункта, при среднем российском уровне 51,1. В первом квартале 2022 года этот показатель составлял 48,1. Данные по «индексу RSBI» предоставил «Ъ-Удмуртия» ПСБ совместно с «Опорой России». Основные компоненты индекса — продажи, кадры, кредиты и инвестиции.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 — снижение. Значения около 50 пунктов означают нейтральную зону.

Компонента «продажи» по итогам первого квартала в Удмуртии немного выросла и в целом соответствует общероссийскому показателю. 13% предпринимателей сообщили об увеличении продаж, что на четыре позиции выше, чем в предыдущем квартале. Доля опрошенных, указавших на снижение продаж, составила 39%. При этом показатель снижается весь последний год, во втором квартале 2022 года он составлял 48%. В предстоящем квартале 24% респондентов ожидают увеличения сбыта.

Компонента «кадры» также оказалась в зоне роста. Число предпринимателей, которые сокращали персонал, снизилось до 15% (в четвертом квартале 2022 года их было 18%). При этом доля респондентов, которые увеличивают штат сотрудников, низкая — 5%.

«Это связано с тем, что значительная часть предпринимателей региона имеет микробизнес в сфере торговли, который менее нуждается в увеличении числа сотрудников, в отличие от других сфер. При этом в Удмуртии заметно выросли ожидания предпринимателей, планирующих расширение штата в будущем. Их доля составила 26%, что превышает общероссийский показатель»,— рассказали специалисты ПСБ.

На стабильно высоком уровне держится компонента «кредиты», что характеризует высокую доступность финансирования в регионе. В первом квартале доля респондентов с удовлетворенным спросом на кредиты составила 24%, в предыдущем квартале — 26%. При этом количество опрошенных, у которых спрос на кредиты не удовлетворен, за тот же период снизилось с 16% до 5%. Это один из самых низких показателей по стране.

Небольшое снижение в темпах роста остается у компоненты «инвестиции», при этом показатель держится на высоком уровне. В первом квартале 2023 года доля предпринимателей, вкладывающих в свой бизнес, составила 11% против 18% четвертого квартала 2022 года. При этом число предпринимателей, которые сокращали объемы инвестиций, снизилось с 10% до 6%, это самый низкий показатель за все время опроса. Дальнейшая инвестиционная активность планируется в пользу увеличения вложений в бизнес, добавили специалисты ПСБ.

Сопредседатель УРРО «Деловая Россия» Юлия Камашева считает, что некоторое снижение в объемах инвестиций обусловлено тем, что инвесторы уходят в другие инвестпроекты, другие регионы или даже страны.

«Инвесторы хотят более закрепленные правовые отношения в защите своих финансах. Однако мы ожидаем, что ситуация поменяется, поскольку сейчас идет активное внедрение регионального инвестиционного стандарта. Это поможет привлечь новые инвестиции, подняться в рейтингах. В целом, я считаю, в республике хорошие перспективы. На сегодняшний день у нас более 55 тыс. самозанятых и 60 тыс. субъектов МСП. Значит, люди все-таки идут в бизнес, здесь есть возможности»,— поделилась госпожа Камашева.

Предпринимательская активность в Удмуртии растет, и это обусловлено тем, что появились перспективные ниши после ухода международных брендов из России, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Но также важный момент то, что у людей все больше появляется привычка к предпринимательству, то есть люди все чаще задумываются о том, чтобы открыть свой бизнес, и благодаря этому появляются новые ниши и инфраструктура для этого. Соответственно, легко открыть предприятие, понятно, как платить налоги, поэтому люди все больше погружают себя в частный бизнес»,— прокомментировал господин Сигал.

По мнению основательницы Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлии Корчагиной-Озджан, уровень деловой активности предпринимателей высок, о чем говорит подросшая компонента «продажи». «Во втором квартале однозначно будет увеличение продаж даже не у 24% респондентов, а у 30–35%, поскольку уровень потребления, по данным Фонда «Общественное мнение», в мае упал. По сравнению с апрелем он потерял два пункта, составив 104 пункта. Все это говорит о том, что страна переходит в следующую стадию кризиса, но спрос и покупательская способность людей во второй половине года активно возрастут»,— сказала госпожа Корчагина-Озджан. По ее мнению, произойдет небольшое укрепление экономики, поскольку снижение и рост потребления всегда развиваются волнообразно, как и продажи.

На повышение уровня деловой активности бизнеса влияет окружение, поддержка государства, поддержка другого бизнеса, говорит Юлия Корчагина-Озджан. Препятствует повышению уровня деловой активности большая закредитованность людей, стресс, паника, отсутствие поддержки. «Деловая активность прежде всего начинается именно с правильного информирования населения и коммуникации с предпринимателем. Благодаря этому предприниматели видят не минусы, например, в растущем кризисе, а возможности для развития. И в связи с этим начинают искать варианты и новые возможности для развития бизнеса»,— заключила эксперт.

Татьяна Колегова

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