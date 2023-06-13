Китай назвали важным направлением для уральских автомобильных перевозчиков

На фоне санкционных ограничений, введенных в 2022 году, уральские перевозчики переориентировали потоки с европейских направлений на восточные и южные, такие как Китай, рассказал на конференции ИД «Коммерсантъ-Урал» «Логистика и ВЭД в новой системе координат» ведущий специалист филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) по УрФО Георгий Шпрейер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Китай для нас сейчас является важным направлением. С января 2023 года китайская сторона стала проводить мероприятия по снижению ковидных ограничений, результатом которых стала отмена требований по перецепке. В связи с этим наблюдается увеличение объемов перевозок грузов и пассажиров между РФ и КНР. Сейчас в наиболее загруженных КПП внедряют систему электронной очереди, что также очень важно для уральских перевозчиков»,— пояснил он.

Доля китайских автомобилей на российском авторынке за 2022 год выросла с 10% до 36%, отметил в своем выступлении территориальный директор ВТБ Лизинг Максим Шестериков. «Мы видим, что ушла большая семерка европейских производителей: Volvo, MAN, Scania, Mercedes, DAF, Iveco, Renault. Этот уход на рынке грузовых автомобилей трансформировался в китайские марки, технику с пробегом и параллельный импорт»,— отметил он

Такую тенденцию подтвердил Вячеслав Дорофеев, директор представительства лизинговой компании Carcade в Екатеринбурге, где в 2023 году доля китайских транспортных средств в продажах составила 37%. «Если взять грузовой сегмент, они уже зарекомендовали себя на рынке. Здесь вопрос восприятия легкового транспорта. Я думаю, что со временем они займут свою нишу и будут успешно развиваться в нашей стране. Конечно, будут клиенты желающие приобрести другие автомобили, но для них существует параллельный импорт»,— пояснил он.

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